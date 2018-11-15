Роналду сделал предложение Джорджине – девушка не смогла отказать, – СМИ

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из соцсетей

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в ближайшее время может узаконить свои отношения с Джорджиной Родригес.

Роналду предложил своей девушке Джорджине Родригес выйти за него замуж, сообщает Correio da Manha.

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По информации португальского издания, девушка ответила согласием.

"Свадьба состоится, но мало кто знает детали. Сейчас известно лишь то, что Джорджина уже примеряла свадебные платья", – пишет издание со ссылкой на источник, приближенный к паре.

Напомним, в 2017 году Джорджина родила Роналду дочь.