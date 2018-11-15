toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Роналду сделал предложение Джорджине – девушка не смогла отказать, – СМИ

13:57 245 Читати українською
Роналду сделал предложение Джорджине – девушка не смогла отказать, – СМИ
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из соцсетей

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в ближайшее время может узаконить свои отношения с Джорджиной Родригес.

Роналду предложил своей девушке Джорджине Родригес выйти за него замуж, сообщает Correio da Manha.

Роналду – об обвинении в изнасиловании: Джорджине я все объяснил, а сын пока слишком мал

По информации португальского издания, девушка ответила согласием.

"Свадьба состоится, но мало кто знает детали. Сейчас известно лишь то, что Джорджина уже примеряла свадебные платья", – пишет издание со ссылкой на источник, приближенный к паре.

Напомним, в 2017 году Джорджина родила Роналду дочь.

Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Джорджина Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
25
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук