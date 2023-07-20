"Я в восторге и хочу поблагодарить Бога за эту возможность. Для меня большая честь быть здесь, в одной из самых больших команд Европы. Я счастлив.

Интер официально оформил трансфер экс-лидера Ювентуса – протесты фанатов не помешали

У меня было много предложений, но Италия для меня – второй дом. Моя семья очень привязана к этой стране и была возможность остаться здесь и играть за большую команду с фантастической историей. Я выбрал Интер, потому что все мы знаем, что они представляют на глобальном уровне. Важно, чтобы я и моя семья чувствовали себя хорошо. Это, безусловно, лучший выбор", – цитирует колумбийца. пресс-служба "нерадзурри".

Интер стал для 35-летнего колумбийца четвёртым клубом в Италии после Лечче, Фиорентины и Ювентуса. За "Старую синьору" Хуан провел 8 сезонов и неоднократно попадал в скандалы в матчах именно против Интера.

Ранее фанаты Интера выражали протест клубному руководству за подписание контракта с злейшим врагом. Тогда этот инцидент удалось "замять".