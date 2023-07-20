"Я в захваті та хочу подякувати Богові за цю можливість. Для мене велика честь бути тут, в одній із найбільших команд Європи. Я щасливий.

Інтер офіційно оформив трансфер екс-лідера Ювентуса – протести фанів не завадили

У мене було багато пропозицій, але Італія для мене другий дім. Моя сім'я дуже прив'язана до цієї країни, і була можливість залишитися тут і грати за велику команду з фантастичною історією. Я вибрав Інтер, тому що ми всі знаємо, що вони представляють на глобальному рівні. Важливо, щоб я і моя сім'я почувалися добре. Це безперечно найкращий вибір", – цитує колумбійця прес-служба "нерадзуррі".

Інтер став для 35-річного колумбійця четвертим клубом в Італії після Лечче, Фіорентини та Ювентуса. За "Стару синьйору" Хуан провів 8 сезонів і неодноразово потрапляв у скандали в матчах саме проти Інтера.

Раніше фанати Інтера висловлювали протест клубному керівництву щодо підписання контракту з найлютішим ворогом. Тоді цей інцидент вдалося "зам'яти".