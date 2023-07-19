Интер на своём официальном сайте огласил о подписании Куадрадо на правах свободного агента. Колумбиец поставил подпись под однолетним соглашением.

Фанаты Интера бунтуют против подписания новичка – клуб принял соломоново решение

Интер стал для 35-летнего колумбийца четвёртым клубом в Италии после Лечче, Фиорентины и Ювентуса. За "Старую синьору" Хуан провёл 8 сезонов и неоднократно попадал в скандалы в матчах именно против Интера. В частности, Куадрадо заработал трёхматчевую дисквалификацию в Кубке Италии за перепалку с Самиром Хандановичем в полуфинале последнего розыгрыша трофея. Одну игру дисквалификации Куадрадо уже отбыл – осталось ещё 2 матча.

Согласно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, колумбиец мгновенно присоединится к команде Симоне Индзаги на сборе. Свою первую тренировку он проведёт завтра, 20 июля.

Ранее фанаты Интера выражали протест клубному руководству по поводу подписания контракта со злейшим врагом. Тогда этот инцидент удалось "замять".

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