"У нас был момент с Фонсекой, когда мяч вылетел в аут, и я его чуть-чуть придержал. Португалец тогда эмоционально отреагировал. Хотя Шахтер тогда больше мячом владел, и я тоже хотел его немного подержать.

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Если же серьезно говорить о Фонсеке и его тренерском штабе, то можно многое сказать. Сейчас вот Луческу удивило, как себя ведет тренерский штаб Де Дзерби. Но то же было и тогда. Все выбегают, когда радуются, провоцируют...

Наверное, такое поведение тренеров Шахтера прописано в их контракте – если команда выиграет, вы должны еще больше провоцировать. И если команда проиграет, то же самое делать. Это философия как на футбольном поле, так и в тренерском штабе. Понятно, что все это эмоции, игра. Как футболисты играют на поле, так и тренерский штаб", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы, а Хацкевич тренировал Динамо с 2017-го по 2019-й.

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