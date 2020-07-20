Хто очолить Динамо після Михайличенка – Циганик назвав ймовірних кандидатів

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інформацією про шорт-лист потенційних тренерів Динамо.

"Якщо Скрипник не стане новим головним тренером Динамо, ним може стати Ребров.

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Інший кандидат – Юрій Калітвінцев. Він найкращі роки своєї кар'єри провів у Динамо, і у нього є досвід роботи в різних командах. Але немає досвіду роботи в таких серйозних клубах. Називалося прізвище Юрія Сьоміна, якого тепло сприймають фанати. За останній рік стосунки Суркіса і Сьоміна потеплішали.

Називалося прізвище Луческу. Сам тренер хотів би працювати з Динамо. Свого часу він був близький, щоб очолити команду. Були розмови з його агентом Запорожаном, який близький до Суркіса. Тоді все завершилося тим, що Луческу сказав своєму агенту, що перед тим як працювати в Києві, йому потрібно попросити дозволу у президента Шахтаря. Після цього все затихло.

Згадували Мирона Маркевича, але у нього складні відносини з Ігорем Суркісом. Хоча у футболі все буває. Особисто я ставлю на те, що зараз ведуться переговори з Скрипником і президентом Зорі", – повідомив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, після поразки в останньому турі УПЛ від Колоса (0:2) керівництво Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка.

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