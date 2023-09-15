"Я вообще не понимал, зачем СК Днепр-1 ищет тренера за рубежом, когда у нас есть столько своих тренеров. Есть Михайленко, есть Максимов. Я очень рад за Юру. Он очень неплохо работал в Ворскле. Я не знаю, почему его оттуда уволили. Поэтому, я буду за него болеть.

Максимов официально стал главным тренером СК Днепр-1

Он обязательно построит там хорошую игру. Только не сразу. Сразу ничего не бывает. Надо немного подождать, чтобы он посмотрел, что там с ребятами делается. Кто-то развалил эту команду. У Юры есть характер, умение, навыки, чтобы быть хорошим тренером для СК Днепр-1.

Сейчас между командами УПЛ и низших лиг нет такой колоссальной разницы как когда-то. Сколько футболистов уехало из Украины. Поэтому, в УПЛ перешли игроки из первой и второй лиг. Такой у нас сейчас футбол. Посмотрим, что будет. Я не знаю, дает Коломойский деньги или не дает. Коломойского сейчас нет. Не знаю, кто там будет хозяином в СК Днепр-1.

Как повлияет на Максимова то, что он не готовил команду в межсезонье? Я поэтому и говорю, что надо подождать. Он пришел, взял команду. Надо разобраться с футболистами. Как они тренировались, какая дисциплина в команде и тому подобное. Для этого нужно время", – поделился Сабо в комментарии УПЛ ТБ.

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