"Я взагалі не розумів, навіщо СК Дніпро-1 шукає тренера за кордоном, коли в нас є стільки своїх тренерів. Є Михайленко, є Максимов. Я дуже радий за Юру. Він дуже непогано працював у Ворсклі. Я не знаю, чому його звідти звільнили. Тож, я буду за нього вболівати.

Максимов офіційно став головним тренером СК Дніпро-1

Він обов’язково побудує там гарну гру. Тільки не одразу. Одразу нічого не буває. Треба трохи почекати, щоб він подивився, що там з хлопцями робиться. Хтось розвалив цю команду. У Юри є характер, уміння, навички, щоб бути хорошим тренером для СК Дніпро-1.

Зараз між командами УПЛ і нижчих ліг немає такої колосальної різниці як колись. Скільки футболістів поїхало з України. Тож, в УПЛ перейшли гравці з першої та другої ліг. Такий у нас нині футбол. Побачимо, що буде. Я не знаю, чи дає Коломойський гроші, чи не дає. Коломойського зараз нема. Не знаю, хто там буде господарем у СК Дніпро-1.

Як вплине на Максимова те, що він не готував команду в міжсезоння? Я тому й кажу, що треба почекати. Він прийшов, узяв команду. Треба розібратися з футболістами. Як вони тренувалися, яка дисципліна в команді тощо. Для цього треба час", – поділився Сабо в коментарі УПЛ ТБ.

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