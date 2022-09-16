"Должен сказать вам правду: это сложно. Тому, кто родился в таком районе, как я, трудно оставаться сосредоточенным. Я мз Рестинга, трудно идти своим путем и не сбиться с него. Возможности появляются, их много. Обещают более легкий способ заработка, именно там люди теряются. Я никогда не сходил с пути, но был свидетелем, шел рядом с теми людьми, которые терялись.

Рафинья дал нестандартное обещание на случай победы Барселоны в ЛЧ – он уже это делал в Лидсе

Потерял много друзей в мире криминала, в наркобизнесе... Друзья, которые играли в десять раз лучше меня и могли бы быть в большом футбольном клубе. Наличие этих примеров рядом со мной было важным фактором, который помог мне сосредоточиться. С детства знал, что хочу быть футболистом. Достичь этой цели, покинув свой район – это большая жертва. Но мои амбиции были еще больше. Я не сходил с пути. Если сегодня говорят о моей "магии" в футболе, то я скажу... это настоящая магия.

Именно благодаря моей семье я никогда не бросал школу и игнорировал возможности пойти по ложному пути. Именно благодаря им я здесь. Было бы несправедливо сказать, что я голодал в своей жизни, ведь у моих родителей дома было достаточно еды. Но все равно после тренировок я стоял на улице и просил людей купить мне что-нибудь поесть или перекусить. Кто-то помогал, а кто-то прямо называл меня бомжом. И мне ничего не оставалось, как ждать автобуса домой, чтобы перекусить. Мне тогда было от 12 до 14 лет", – цитирует Рафинью Marca со ссылкой на UOL Esporte.

Напомним, 25-летний бразилец прекрасно зарекомендовал себя в Лидсе, которому Барса этим летом заплатила 58 миллионов евро. Вингер уже успел провести 6 официальных матчей, забить один мяч и раз ассистировать.