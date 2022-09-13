Матч между Баварией и Барселоной, возможно, является главным событием группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Часть болельщиков ожидала повторения 2:8, кто-то ожидал голы Левандовски бывшему клубу, а большинство экспертов прогнозировало очень интересное противостояние – обе команды сейчас на ходу, да еще и очень похожи стилистически.

Тренеры не удивили в кадровом плане

Хави не удивил стартовым составом, выпустив сильнейших футболистов. Кроме Левандовски, в основе вышли Рафинья и Дембеле, сменявшие фланги (во второй половине первого тайма Усман перешел с левого на правый). Место в старте получил Гави, а на левом фланге обороны появился новичок Алонсо.

Юлиан Нагельсманн тоже ничего нового не придумал. Относительно неожиданным стало отсутствие Де Лигта, оставленного в запасе – вместо него выпустили Люку Эрнандеса. Травмированного Комана заменил Мусиала. В середине первого тайма травмировался Павар, и его место занял Мазрауи.

Барселона переехала Баварию в первом тайме

Бавария лучше начала встречу, несколько раз подловив каталонцев на индивидуальных ошибках на чужой трети. Мюнхенцы пытались прессинговать высоко и узко, перекрывая центральную зону и особенно внимательно следя за Бускетсом. Одна из его ошибок завершилась перехватом и острым пасом в штрафную на Мусиалу, но тот пробежал зону удара. На 8-й же минуте рейд Дэвиса левым флангом мимо двух соперников завершился рядом поперечных пасов – Сане должны были выводить один на один, однако Лерой потерял равновесие.

Барселона без мяча тоже не отказывалась давить. Особенно важную роль играл Гави, работавший в первой линии прессинга и перегружавший зоны в центре и на правом фланге. Благодаря его перемещению "кулес" стали возвращать мяч под контроль все чаще и чаще. Начиная с 10-х минут ситуация стала критической для Баварии – линии пасов мюнхенцев были прерваны, и даже Нойер начал грубо ошибаться при передачах.

При этом растянуть оборону Барселоны после преодоления первой фазы прессинга не удавалось благодаря дисциплинированной игре вингеров, садившихся в линию защиты. В результате немцы тормозили и постоянно ошибались. По сути, к перерыву подопечные Юлиана Нагельсманна не создали ни одного момента.

Команда Хави, в свою очередь, конвертировала свое преимущество в ряд голевых моментов. Уже на 9-й минуте Левандовски разогнал атаку и отдал пас на правый фланг, а Рафинья оттуда выкатил проникающий пас на Педри – хавбек оказался в восьми метрах от Нойера и пробил в противоход. Ману парировал ногой! На 18-й Дембеле перехватил мяч у Забитцера и организовал контратаку, в завершении которой Левандовски пробивал с центра штрафной. Над перекладиной!

Еще через три минуты поляк замыкал навес от Алонсо на дальнюю штангу, направив мяч в ближнюю девятку. Нойер спас! На 25-й минуте Рафинья обыгрался с Дембеле в стеночку и выстрелил с линии штрафной мимо дальнего нижнего угла. После этого мюнхенцы выровняли игру, однако перед перерывом Дембеле мог заработать пенальти – Дэвис сыграл в ногу французу. Арбитр Дани Маккели, к сожалению для каталонцев, на эпизод не отреагировал.

Шок после перерыва

Барселона вчистую выиграла первый тайм. И в тактическом плане и сугубо по моментам. Можно было ожидать, что во втором тайме каталонцы разовьют преимущество. Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, отреагировал на фиаско заменой Забитцера, бросив в центр поля Горецку.

Этот ход мог сработать уже через четыре минуты после перерыва. Сане обыгрался с Мусиалой на правом фланге и отдал пас на Мане, Садьо сбросил мяч под удар Горецки, а Лео пробил метров с 22-х в левый угол – тер Штеген парировал! Впрочем, дальнейшая подача с углового на ближнюю штангу завершилась удачным замыканием Эрнандеса. 1:0! Бавария вышла вперед.

Еще через три минуты каталонцев шокировали вторым голом! Серия хороших открываний в центре поля и на полуфлангах завершилась разрезным пасом Мусиалы под рывок Сане. Лерой вышел на рандеву с тер Штегеном и покатил мяч в дальний нижний угол. 0:2! Это уже была веская заявка на победу.

После этого мюнхенцы провели еще несколько перспективных атак, но качественного завершения им не хватало. "Блаугранас" на 63-й минуте могли наказать соперника за расточительность, однако Педри после обыграша с Левандовски и выхода один на один с Нойером пробил в штангу! К сожалению, этот момент стал последним для Барселоны во втором тайме, хотя Хави освежил игру Де Йонгом, Торресом, Фати, Кессье и Гарсией. Все, что смогли выжать из себя гости – это удары Фати и Феррана с окраин штрафной, которые прошли где-то в метре от каркаса ворот.

Барселона выглядела деморализованной, однако Бавария ничего особенного после двух забитых голов тоже не создала. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу мюнхенцев со счетом 2:0.