Вингер каталонцев Рафинья признался, на что готов, если Барселона торжествует в самом престижном евротурнире.

"Сделаю то же, что делал в Лидсе, когда мы сохранили прописку в АПЛ. Я пересеку на коленях поле Камп Ноу или того стадиона, где мы будем играть. Это может произойти в Стамбуле", – цитирует бразильца La Vanguardia .

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В текущем сезоне соперниками "блаугранас" на групповом этапе Лиги чемпионов являются Бавария, Интер и Виктория Пльзень. В первом туре Барса разгромила чехов со счётом 5:1.

Напомним, Рафинья перебрался в Испанию этим летом. Каталонцы выложили за 25-летнего вингера Лидсу 58 миллионов евро.