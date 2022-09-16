"Повинен сказати вам правду: це складно. Тому, хто народився у такому районі, як я, важко залишатись зосередженим. Я із Рестінга, важко йти своїм шляхом і не збитися з нього. Можливості з'являються, їх багато. Обіцяють легший спосіб заробітку, і саме там люди губляться. Я ніколи не сходив зі шляху, але був свідком, йшов поруч з тими людьми, які губилися.

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Втратив багато друзів у світі криміналу, у наркобізнесі... Друзі, які грали у десять разів краще за мене і які могли б бути у великому футбольному клубі. Наявність цих прикладів поруч зі мною була важливим фактором, який допоміг мені зосередитися. Змалечку знав, що хочу бути футболістом. Досягти цієї мети, покинувши свій район, – це велика жертва. Але мої амбіції були ще більшими. Я не сходив зі шляху. Якщо сьогодні говорять про мою "магію" у футболі, то я скажу... це справжня магія.

Саме завдяки моїй родині я ніколи не кидав школу й ігнорував можливості піти хибним шляхом. Саме завдяки їм я тут. Було б несправедливо сказати, що я голодував у своєму житті, адже у моїх батьків вдома ніколи не бракувало їжі. Але все одно після тренувань я стояв на вулиці й просив людей купити мені щось поїсти чи перекусити. Хтось допомагав, а хтось прямо називав мене бомжем. І мені нічого не залишалося, як чекати автобуса додому, щоб перекусити. Мені тоді було від 12 до 14 років", – цитує Рафінью Marca з посиланням на UOL Esporte.

Нагадаємо, 25-річний бразилець чудово зарекомендував себе у Лідсі, якому Барса цього літа заплатила 58 мільйонів євро. Вінгер уже встиг провести 6 офіційних матчів, забити один м'яч та раз асистувати.

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