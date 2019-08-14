"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

Динамо вылетело из Лиги чемпионов, уступив в квалификации по сумме двух матчей Брюгге. "Футбол 24" собрал яркую реакцию на неудачу киевлян.
Динамо впервые в своей истории три года подряд не сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Все эти квалификации провалил Александр Хацкевич, однако уверенно говорить об отставке рано – тренер обсудит ситуацию с президентом клуба. Некоторые избегают резкой критики, ведь вчера, несмотря на отрицательный результат, Динамо продемонстрировало много желания, а местами и нормальный футбол. Однако в целом журналисты, блоггеры и простые болельщики прямо или завуалировано требуют отставки белорусского коуча.
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Авторитетный журналист Кирилл Крыжановский коротко разобрал матч, акцентируя внимание на ключевой проблеме: "На одном желании и морально-волевых уже давно нечего делать в Лиге чемпионов. Нужна организация игры". Ну а главный вывод эксперта после трех лет неудач: "Клубу нужны серьезные структурные изменения всего процесса, в первую очередь работы первой команды. Без этого ничего не будет.".
Бывший ведущий спортивных программ Евгений Зинченко выразил популярное мнение о причинах вылета из Лиги чемпионов: "Слишком много ошибок, много неуверенности, поэтому и снова только Лига Европы. Не мне говорить об уровне квалификации игроков и тренера Динамо, но я жду, что специалисты будут острыми и справедливыми в своих оценках".
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что для группового этапа ЛЧ нужно было сделать больше: "Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была – рукой подать... Но – не заслужили ничем. Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганкова – слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. Ладно, уже все сказано. Давно сказано! Решать и действовать руководству клуба ".
Его коллега по изданию Андрей Шахов считает, что футболисты выложились по полной: "Очень жаль, очень! Ребятам огромное спасибо за игру!"
Аналитик Михаил Смоловой остается верен себе – он снова уверяет, что с другим тренерским штабом этот состав Динамо способен на большее. "Даже материться не хочется. Вроде не бездельники и могли бы жить: им бы показать, их бы научить", – перефразирует известную песню автор поста.
Видеоблоггер Роман Бебех считает, что шансы у Динамо были: "Печально. Больше даже не от того, что не прошли дальше. А потому, что могли это сделать и не воспользовались". Также он отмечает прекрасную поддержку "бело-синих" во время вчерашнего поединка: "Порадовала публика, пришедшая поболеть. Давайте чаще так собираться, а не раз в год".
Комментатор Вадим Скичко, прикрепив фото Игоря Суркиса и Александра Хацкевича, выразил эмоции без лишних слов: "Футбольные фото, предшествующие несчастливым событиям".
Спортивный журналист Иван Вербицкий иронизирует на тему того, что новым гимном Динамо, учитывая последние результаты, могло бы стать произведение "Плакала".
Известный Youtube-блогер Андрей Колесник пишет, что Динамо вылетело от Брюгге вполне по игре: "Брюгге на порядок лучше Динамо играет в футбол. Очень средне, но хотя бы играет. И играет не только дома".
Украинский киберспортсмен по дисциплине FIFA Евгений Мостовик уверен, что в Динамо изменится наставник: "Не было бы счастья, да несчастье помогло. У Динамо будет новый тренер. Это не точно, конечно. Но заср*ли команду дальше некуда".
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