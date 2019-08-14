"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

Динамо вылетело из Лиги чемпионов, уступив в квалификации по сумме двух матчей Брюгге. "Футбол 24" собрал яркую реакцию на неудачу киевлян.

Динамо впервые в своей истории три года подряд не сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Все эти квалификации провалил Александр Хацкевич, однако уверенно говорить об отставке рано – тренер обсудит ситуацию с президентом клуба. Некоторые избегают резкой критики, ведь вчера, несмотря на отрицательный результат, Динамо продемонстрировало много желания, а местами и нормальный футбол. Однако в целом журналисты, блоггеры и простые болельщики прямо или завуалировано требуют отставки белорусского коуча.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

Авторитетный журналист Кирилл Крыжановский коротко разобрал матч, акцентируя внимание на ключевой проблеме: "На одном желании и морально-волевых уже давно нечего делать в Лиге чемпионов. Нужна организация игры". Ну а главный вывод эксперта после трех лет неудач: "Клубу нужны серьезные структурные изменения всего процесса, в первую очередь работы первой команды. Без этого ничего не будет.".

Бывший ведущий спортивных программ Евгений Зинченко выразил популярное мнение о причинах вылета из Лиги чемпионов: "Слишком много ошибок, много неуверенности, поэтому и снова только Лига Европы. Не мне говорить об уровне квалификации игроков и тренера Динамо, но я жду, что специалисты будут острыми и справедливыми в своих оценках".

забагато помилок. забагато невпевненості. тому й знову лише Ліга Європи. не мені казати про рівень кваліфікації гравців і тренера Динамо. але я чекаю, що фахівці будуть гострими та справедливими у своїх оцінках. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 13, 2019

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что для группового этапа ЛЧ нужно было сделать больше: "Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была – рукой подать... Но – не заслужили ничем. Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганкова – слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. Ладно, уже все сказано. Давно сказано! Решать и действовать руководству клуба ".

Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганковым - слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. И если б только эта травма... Все действия - не тайна, так орлянка... Ладно, уже всё сказано. Давно сказано! решать и действовать руководству клуба. — Artem Frankov (@frankov11) August 13, 2019

Его коллега по изданию Андрей Шахов считает, что футболисты выложились по полной: "Очень жаль, очень! Ребятам огромное спасибо за игру!"

Аналитик Михаил Смоловой остается верен себе – он снова уверяет, что с другим тренерским штабом этот состав Динамо способен на большее. "Даже материться не хочется. Вроде не бездельники и могли бы жить: им бы показать, их бы научить", – перефразирует известную песню автор поста.

Видеоблоггер Роман Бебех считает, что шансы у Динамо были: "Печально. Больше даже не от того, что не прошли дальше. А потому, что могли это сделать и не воспользовались". Также он отмечает прекрасную поддержку "бело-синих" во время вчерашнего поединка: "Порадовала публика, пришедшая поболеть. Давайте чаще так собираться, а не раз в год".

Сумно. Більше навіть не від того, що не пройшли далі. А те, що могли це зробити і не скористались #ДинамоБрюгге — Роман Бебех (@roman_bebekh) August 13, 2019

Комментатор Вадим Скичко, прикрепив фото Игоря Суркиса и Александра Хацкевича, выразил эмоции без лишних слов: "Футбольные фото, предшествующие несчастливым событиям".

football images that precede unfortunate events pic.twitter.com/htmkcykxWB — Вадим Скічко (@VadymSkichko) August 13, 2019

Спортивный журналист Иван Вербицкий иронизирует на тему того, что новым гимном Динамо, учитывая последние результаты, могло бы стать произведение "Плакала".

Известный Youtube-блогер Андрей Колесник пишет, что Динамо вылетело от Брюгге вполне по игре: "Брюгге на порядок лучше Динамо играет в футбол. Очень средне, но хотя бы играет. И играет не только дома".

Брюгге на порядок лучше Динамо играет в футбол. Очень средне, но хотя бы играет. И играет не только дома. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) August 13, 2019

Украинский киберспортсмен по дисциплине FIFA Евгений Мостовик уверен, что в Динамо изменится наставник: "Не было бы счастья, да несчастье помогло. У Динамо будет новый тренер. Это не точно, конечно. Но заср*ли команду дальше некуда".

Не было бы счастья, да несчастье помогло. У Динамо будет новый тренер. Это не точно, конечно. Но засрали команду дальше некуда. — Yevhen Mostovyk (@OfficialYozhyk) August 13, 2019

Болельщики в Twitter традиционно главным виновником неудачи считают главного тренера ...

Сьогоднішній матч Динамо в ЛЧ показав,що команда не готова грати з рівними суперниками, як підсумок виліт до Ліги Європи.

Надіюся це останній матч Хацкевича біля керма Динамо.#ДинамоБрюгге #Динамо #Київ #Brugge #championsleague #футбол #Україна — Volodymyr Demyda (@VolodymyrDemyda) August 13, 2019

Ждём отставки от Хацкевича

А сколько было мыслей о чемпионстве и ЛЧ#ДинамоБрюгге — Danil Rybitskyy (@ryb1tskyy) August 13, 2019

Хацкевичу не фартить, Хацкевич може йти. #ДинамоБрюгге — Особливий (@Thespecialoneua) August 13, 2019

Ну а мастера мемов "Брутальный футбол" не верят в кардинальные шаги от Игоря Суркиса.

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге