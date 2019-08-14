"В Киеве была сильная гроза и прекрасное Динамо". Бельгийские СМИ похвалили украинскую команду за проблемы для Брюгге

Динамо свело к ничьей домашнюю игру с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Реакция бельгийской прессы на грандиозный поединок на НСК Олимпийский – в нашем материале.

Sporza: Брюгге проходит в плей-офф Лиги чемпионов после нервного вечера в Киеве

Ключевой момент: последняя четверть матча подарила постоянные перепады настроения. Только гол Луиса Опенды на 90+6 (!) минуте вынес окончательный вердикт в противостоянии.

Главный герой: арбитр Иван Бебек не стал лучшим другом для Брюгге. Отчет о его вчерашней работе не будет хорошим, особенно из-зп смехотворных желтых карточек Перси Тау.

Важный вывод: Брюгге прошел дальше, но должен проанализировать этот поединок. Правый край постоянно имел проблемы, часто не хватало надежности.

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"Возможно, сыграла свою роль украинская жара – Брюгге некомфортно чувствовал себя в Киеве. Хозяевам погодные условия не помешали быстро воплотить страшный сценарий. На 5 минуте Буяльский завершил плавную комбинацию с левого фланга, а Миньйоле пропустил первый гол в новом клубе.

Правая бровка Брюгге многократно страдала. Вербич и Родригес выбором позиции создавали трудности бельгийскому клубу. Лишь когда пошел дождь, Брюгге начал свободнее дышать, а в дополнение к каплям с неба прилетел гол. Однако вскоре Динамо снова склонило чашу весов в свою пользу – Шепелев забил после очередного провала правого фланга.

Киев разочаровал своих болельщиков, которые рассчитывали увидеть облаву ворот Брюгге. Гостей не слишком напрягали, но все изменилось в последней четверти. Этот отрезок встречи противопоказан для тех, у кого больное сердце, можно было просто с ума сойти. Сценарий матча будто переписывали несколько раз. Последние сомнения в отношении выхода Брюгге в следующий раунд на 90+6 минуте снял Опенда – так завершился матч "сжатых кулаков", – пишет респектабельное издание Sporza.

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"Безумие в Киеве. После непредсказуемого финала, приправленного тремя голами и двумя удалениями, Брюгге прошел в плей-офф ЛЧ. Два пропущенных гола на старте каждого из таймов заставили бельгийцев нервничать и дрожать в украинской печи. Однако" сине-черные "на все попытки соперника достойно ответили", – говорится в отчете популярного Het Laatste Nieuws.

В другом материале издание выставило оценки игрокам Брюгге. Самые высокие баллы (7) получили Дьятта и Опенда, которые вышли на замену. Это еще раз подчеркивает, насколько хорошо Филипп Клеман повлиял на игру. Эдуарду Соболю поставили оценку 5 с таким комментарием: "Наконец-то набрал форму. Начал посредственно, потом добавил. Слишком легко позволил Шепелеву забить после перерыва".

Эксперт Het Laatste Nieuws Марк Дегриз отметил, что Брюгге было очень сложно в противостоянии с Динамо – украинцы создали вице-чемпиону Бельгии проблемы.

"Брюгге впервые получил серьезную проверку... и выглядело все не очень хорошо. Наш клуб не показал необходимого класса, а на таком уровне за это наказывают. Очень удивило отсутствие резкости. В начале каждого из таймов команду заслуженно шокировали голами.

Вы только что были с партнерами в раздевалке, а вышли на поле и уже их не видите... Динамо – не команда мирового уровня, чтобы дважды так быстро от него пропускать. Брюгге повезло, что Дели перед перерывом сравнял счет, вернул веру в свои силы и изменил ход поединка", – цитирует HLN эксперта.

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Nieuwsblad: Брюгге пережил украинскую грозу – до Лигу чемпионов остался один раунд

"Мечты о Лиге чемпионов продолжают жить. В Киеве была сильная гроза и прекрасное Динамо, но Брюгге сыграет в плей-офф на следующей неделе. В небе сошлись грозовые облака, 40 тысяч болельщиков пытались быть в тонусе на трибунах.

Украинское лето никогда не было столь адским, как при 1:0 в пользу Динамо. Казалось, что только Брюгге страдает от погоды. В каждой передаче, в каждом единоборстве хозяева выглядели лучше, чем бельгийский клуб. В частности, проваливался правый фланг.

В конце первого тайма Бог послал дождь, который добавил команде Клемана свежего дыхания. При счете 2:1 Динамо не спешило наседать на наши ворота большими силами. Когда Вормер сравнял счет, казалось, что дело сделано – даже местные болельщики побежали со стадиона на метро. Однако автогол Мехеле вернул их на трибуны, и футболисты Динамо получили громкую поддержку на последних минутах. В итоге 3:3 – Брюгге пережил тяжелые моменты, но сумел пройти дальше", – пишет из Киева журналист Nieuwsblad Барт Лага.

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Voetbal Primeur: Брюгге вытягивает себя в плей-офф Лиги чемпионов

"Гандикап с первого матча очень быстро исчез – уже через 5 минут после стартового свистка Брюгге пропустил. Команда ужасно проваливалась на правом фланге – первый гол стал ярким примером.

Брюгге не знал, чем ответить. Мяч оставался в Динамо, а "сине-черные" сидели на своей половине, линия атаки почти не принимала участия в игре. Когда же неожиданно пошел дождь, с неба упал и гол Брюгге. Дели забил на ровном месте, выпрыгнув выше всех в штрафной.

Сразу после перерыва Брюгге пропустил еще раз. Как следствие – мы получили увлекательный, но не очень приятный второй тайм. Обе команды на самом деле не знали, что делать – атаковать или защищаться. Все случилось под занавес встречи. Красная Бурды, Брюгге только минуту поиграл в большинстве и также заработал удаление, 2:2 от Вормера, которые, казалось, уже все решили, автогол и наконец мяч Опенды, который обеспечил вечеринку для бельгийцев", – описывает матч издание.

В соседнем материале Voetbal Primeur выставляет баллы игрокам Брюгге. Позорную оценку 2,5 получил правый защитник Мата: "Если коротко, то это худший матч Маты в Брюгге. Он ни минуты не контролировал своих оппонентов". Игру Эдуарда Соболя оценили в 5,5 и таким комментарием: "Был лучшим из защитников Брюгге, но это не большое достижение".

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