"Кожен гравець і працівник збірної повинен поводитися як П'яніч, який відразу все сказав. Це ганебний вчинок з боку президента Асоціації. Вочевидь, він переплутав, у якій країні живе та під яким прапором грає наша команда. Той, хто з'явиться на цьому матчі, більше не зможе ступити в нашу країну.

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Сподіваюся, капітан згуртує команду та прямо заявить, що на гру в Росії ніхто не з'явиться. Це єдиний правильний шлях, а поки все виглядає як відверте хамство", – Sport.avaz цитує 35-річного Зукановіча, який свого часу награв 38 матчів за національну збірну Боснії і Герцеговини.

Також захисник провів 132 матчі в італійській Серії А (5 голів, 4 асисти), виступаючи за Дженоа, К'єво, Сампдорію, Аталанту, Рому та СПАЛ.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація гостей отримає від росіян "донат" у розмірі 200 тисяч євро.

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