"Кто не любит Ливерпуль, у того нет сердца", – огненная речь Клоппа на церемонии FIFA The Best-2019

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп эмоционально отреагировал на получение награды лучшему тренеру года по версии ФИФА.

"Я должен сказать спасибо замечательному клуба под названием Ливерпуль. Кто не любит эту команду, у того нет сердца. Хочу поблагодарить также и мою семью.

Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

Спасибо владельцам Ливерпуля, они позволили нам собрать потрясающую команду. И как тренер ты хорош лишь настолько, насколько хороша твоя команда. Я горд, что работаю с такой удивительной группой игроков", – цитирует Клоппа Goal.com.

Отметим, что Юрген в борьбе за приз на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019 обошел Хосепа Гвардиолу с Манчестер Сити и Почеттино из Тоттенхэма.

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В прошлом сезоне Ливерпуль под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.