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"Хто не любить Ліверпуль, той не має серця", – вогняна промова Клоппа на церемонії FIFA The Best-2019

23 вересня 23:57 110 Читать на русском
"Хто не любить Ліверпуль, той не має серця", – вогняна промова Клоппа на церемонії FIFA The Best-2019
Юрген Клопп / FIFA

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно відреагував на отримання нагороди найкращому тренеру року за версією ФІФА.

"Я повинен сказати спасибі чудовому клубу під назвою Ліверпуль. Хто не любить цю команду, у того немає серця. Хочу подякувати також і мою сім'ю.

Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА

Дякую власникам Ліверпуля, вони дозволили нам зібрати приголомшливу команду. І як тренер ти хороший лише настільки, наскільки хороша твоя команда. Я гордий, що працюю з такою дивовижною групою гравців", – цитує Клоппа Goal.com.

Відзначимо, що Юрген в боротьбі за приз на церемонії The Best FIFA Football Awards 2019 обійшов Хосепа Гвардіолу з Манчестер Сіті та Маурісіо Почеттіно з Тоттенхема.

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У минулому сезоні Ліверпуль під керівництвом Клоппа виграв Лігу чемпіонів і посів друге місце в чемпіонаті Англії.

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Ліверпуль Ліверпуль Світ Тренер року ФІФА Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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