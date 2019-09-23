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Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

22:09 43 Читати українською
Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА
Клопп со своими подопечными / Твиттер ФИФА

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп опередил Хосепа Гвардиолу и Маурисио Почеттино в голосовании за лучшего тренера года.

Немецкий специалист стал лучшим тренером по версии FIFA The Best-2019.

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Клопп победил с Ливерпулем в Лиге чемпионов 2018/19 и занял второе место в прошлом сезоне АПЛ. У конкурентов тренера "красных" были следующие достижения: Гваридола с Манчестер Сити собрал все внутренние английские трофеи, а Почеттино с Тоттенхэмом не может похвастаться кубками, однако в его активе финал ЛЧ и четвертая позиция чемпионата Англии.

Напомним, сейчас Ливерпуль Клоппа уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ с максимумом очков после шести туров.

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Теги
Мир Тренер года ФИФА Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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