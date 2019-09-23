Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп опередил Хосепа Гвардиолу и Маурисио Почеттино в голосовании за лучшего тренера года.

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Клопп победил с Ливерпулем в Лиге чемпионов 2018/19 и занял второе место в прошлом сезоне АПЛ. У конкурентов тренера "красных" были следующие достижения: Гваридола с Манчестер Сити собрал все внутренние английские трофеи, а Почеттино с Тоттенхэмом не может похвастаться кубками, однако в его активе финал ЛЧ и четвертая позиция чемпионата Англии.

Напомним, сейчас Ливерпуль Клоппа уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ с максимумом очков после шести туров.

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