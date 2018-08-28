Крыса отгрызла часть стопы бывшему игроку сборной Англии

Экс-защитник Тоттенхэма и сборной Англии Гари Маббут стал жертвой ужасного инцидента в национальном парке Крюгера в ЮАР.

"Я приехал на сафари в Южную Африку. Когда заснул, в мою спальню проникла крыса, залезла ко мне в кровать и отгрызла часть ступни.

Ди Франческо сломал руку во время празднования гола Ромы

К сожалению, я не мог вовремя этого почувствовать из-за того, что страдаю от диабета", – цитирует Маббута The Telegraph.

По информации издания, после этого инцидента бывший футболист, сыгравший в составе сборной Англии 16 матчей и отметился одним голом, был доставлен в больницу и обследован медиками. Маббут провел шесть недель в клинике под наблюдением врачей, чтобы не допустить заражения крови.

Твіттеріада. Як Коноплянка святкував, Денисов показав потаємне тату, а секс-бомба з Мексики кинула виклик Лободі