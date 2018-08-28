Щур відгриз частину стопи колишньому гравцю збірної Англії

Екс-захисник Тоттенхема і збірної Англії Гарі Маббут став жертвою жахливого інциденту в національному парку Крюгера у ПАР.

"Я приїхав на сафарі в Південну Африку. Коли заснув, в мою спальню проник щур, заліз до мене в ліжко і відгриз частина ступні.

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На жаль, я не міг вчасно цього відчути через те, що страждаю від діабету", – цитує Маббута The Telegraph.

За інформацією видання, після ціього інциденту колишній футболіст, який зіграв у складі збірної Англії 16 матчів і відзначився одним голом, був доставлений в лікарню і обстежений медиками. Маббут провів шість тижнів в клініці під наглядом лікарів, щоб не допустити зараження крові.

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