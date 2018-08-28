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Ди Франческо сломал руку во время празднования гола Ромы

29 августа 06:00 4 Читати українською
Ди Франческо сломал руку во время празднования гола Ромы
Эйсебио Ди Франческо / Фото ФК Рома

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо отметился забавным и одновременно неприятным эпизодом.

Ди Франческо сломал руку, ударив защитное стекло на скамейке запасных во время матча второго тура чемпионата Италии против Аталанты (3:3), сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, у тренера диагностировали перелом кисти. Вчера, 28 августа, он перенес операцию. Сообщается, что Ди Франческо уже вернулся к тренировочному процессу.

Следующий матч Рома проведет 31 августа. Римский клуб на выезде сыграет с Миланом.

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Рома
Матч окончен
3 : 3
Аталанта
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