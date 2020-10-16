Колишній керманич збірних Бразилії і Португалії, лондонського Челсі та низки бразильських команд Луїс Феліпе Сколарі став головним тренером Крузейро з Белу-Оризонті.

Досвідчений фахівець очолив легендарний клуб із бразильської Серії B, повідомляє офіційний сайт "синіх".

Бразильський голкіпер майстерно пошив у дурні екс-зірку Шахтаря Адріано

Сколарі підписав контракт до кінця 2022 року. Він вже працював із Крузейро 20 років тому, поки не взявся до роботи зі збірною Бразилії. Під керівництвом Сколарі "селесао" перемогли на ЧС-2002, а збірна Португалії через два роки стала фіналістом домашнього Євро. Останнім місцем роботи 71-річного латиноамериканця був Палмейрас, звідки він пішов у вересні 2019-го.

Крузейро зараз переживає темні часи. "Сині" розпочали чемпіонат із -6 очок, а після 15-ти зіграних матчів посідають передостаннє місце. До рятівної позиції, щоправда, лише 3 пункти.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі