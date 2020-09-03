"Синие" до сих пор не рассчитались за трансфер 7-летней давности, сообщает Radio Itatiaia.

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До 20 августа Крузейро был обязан выплатить Заре 1,16 млн евро. Луганский клуб якобы оповестил бразильцев, что средства нужно перевести на счета эстонской компании Alik Football Management. Менеджмент Крузейро согласился на такой шаг, но потребовал, чтобы Заря была третьей стороной в сделке, а перевод состоялся после согласования с ФИФА. Теперь бразильский гранд считает, что произошла техническая ошибка лмбо луганчане нарушили соглашение.

Отметим, что Виллиан Гомес никогда не играл за Зарю. В сезоне 2012/13 он защищал цвета харьковского Металлиста, откуда и перебрался в Бразилию. Однако, в кризисный период харьковчане передали долг луганчанам.

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