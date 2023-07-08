Киевское Динамо не смогло не отреагировать на приезд турецкого Фенербахче на товарищеский турнир в Россию.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал. Теперь понятно, почему.

Финалист ЛЧ отступил и едет на турнир в России – в списке звездных предателей не только он

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этого шага. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века. Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", – говорится в сообщении в официальном Instagram Динамо.

Напомним, что Фенербахче прибыл в Санкт-Петербург, где проходит товарищеский "турнир водокачки". Ранее в нем стартовали азербайджанский Нефтчи, сербская Црвена Звезда и местный Зенит. Организаторы заявляли о 5 млн рублей (около 55 тысяч долларов) награды для каждого участника, но есть подозрение, что согласие на такое унижение на самом деле стоило значительно больше.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках