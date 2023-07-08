Київське Динамо не змогло не відреагувати на приїзд турецького Фенербахче на товариський турнір до Росії.

"Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти Динамо у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав. Тепер зрозуміло, чому.

Фіналіст ЛЧ поступився принципами і їде на турнір в Росії – у списку зіркових запроданців не тільки він

Криваві гроші Газпрому затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах, а ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору. Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей.

Ми не боїмося сказати на весь світ: ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття. Fenerbahçe Spor Kulübü – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!", – йдеться в повідомленні в офіційному Instagram Динамо.

Нагадаємо, що Фенербахче прибув до Санкт-Петербурга, де відбувається товариський "турнір водокачки". Раніше в ньому стартували азербайджанський Нефтчі, сербська Црвена Звезда і місцевий Зеніт. Організатори заявляли про 5 млн рублів (близько 55 тисяч доларів) нагороди для кожного учасника, але є підозра, що згода на таке приниження насправді коштувала значно більше.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках