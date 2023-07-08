Делегация турецкого гранда сегодня (8 июля) отправилась в Санкт-Петербург, где проходит товарищеский "турнир водокачки". Ранее в нем стартовали азербайджанский Нефтчи, сербская Црвена Звезда и местный Зенит. Организаторы заявляли о 5 млн рублей (около 55 тысяч долларов) награды для каждого участника, но есть подозрение, что согласие на такое унижение стоило гораздо больше.

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Понятно, что больше всего статусных игроков именно в составе Фенербахче. К сожалению, среди них и летний новичок "канареек" Эдин Джеко. Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ якобы протестовал против поездки на болота, но сегодня смирно садился в автобус вместе со всеми. Также следует отметить фамилии Миши Батшуаи (Челси, Марсель, сборная Бельгии), Райана Кента (воспитанник Ливерпуля, играл в финале ЛЕ с Рейнджерс), Джошуа Кинга (много поиграл в АПЛ), футболистов уровня национальных сборных Уругвая, Венгрии и Турции.

Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от официальных соревнований, поэтому террористам приходится прилагать усилия, чтобы уговорить представителей других стран ступить с ними на одно поле хотя бы в спаррингах.

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