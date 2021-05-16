Кротоне на прощание оставит Серии А ужасный антирекорд.

"Акулы" пропустили уже на 13-й минуте матча против Беневенто, подтвердив статус "самой дырявой" обороны чемпионата.

Наполи победил Фиорентину и поднялся в зону ЛЧ, Беневенто на последней минуте упустил победу над Кротоне

Для Кротоне этот гол стал 92 пропущенным в текущем розыгрыше Серии А. Подопечные Серсе Косми установили исторический антирекорд итальянского первенства, информирует Opta. Предыдущее "достижение" принадлежало Казале, который пропустил 91 мяч в сезоне 1933/34.

Добавим, что Кротоне может даже "закрепить" свой рекорд – команда вылетела и будет играть с Фиорентиной в 38 туре.

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