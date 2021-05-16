Чемпионат Италии 2020/21, 37-й тур

Фиорентина – Наполи – 0:2

Голы: Инсинье, 56, Зелински, 67

Нереализованный пенальти: Инсинье, 56

Удаление: Дронговски, 56 (Фиорентина, за пределами поля)

Беневенто – Кротоне – начало в 16:00

Удинезе – Сампдория – начало в 16:00

Парма – Сассуоло – начало в 19:00

Милан – Кальяри – начало в 21:45

Наполи ведёт отчаянную борьбу за зону Лиги чемпионов, не имея права ни на одну осечку. Во Флоренции подопечным Рино Гаттузо была необходима только победа – в таком случае они бы вернулись на третью позицию, оставив Милан и Юве в одном очке позади. Несмотря на такую ​​важность поединка, неаполитанцы пропустили гол уже на 13-й минуте в результате подачи Бираги на Влаховича. К счастью для гостей, лайнсмен зафиксировал офсайд.

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Партенопейцы могли выйти вперёд на 33-й минуте, когда Инсинье дали пробить штрафной с дальней дистанции – Лоренцо попал в перекладину! В итоге, на перерыв команды ушли при нулях на табло, а через 7 минут после него случился скандал – при подаче Наполи с углового Миленкович потянул Рахмани за футболку, тот демонстративно упал, а рефери после долгого просмотра повтора назначил пенальти, заодно удалив Дронговски со скамейки запасных за эмоции. Инсинье пробил с "точки" в левый угол, однако Тераччано парировал! Впрочем, Лоренцо тут же сыграл на добивании. 0:1.

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На 64-й минуте Наполи мог добить шокированную Фиорентину вследствие вбегания Инсинье в штрафную и слабого удара в левый нижний – штанга спасла "фиалок". К сожалению для хозяев, это была лишь отсрочка рокового гола. Уже на 67-й Лоренцо сбросил мяч под выстрел Зелински метров с 22-х, а мяч рикошетом от защитника полетел в дальний угол – 0:2!

Это был явно победный гол, а этнический украинский вратарь Наполи – Контини-Барановский – на радостях даже выбежал на поле к партнёрам, чтобы отпраздновать. Никита получил жёлтую карточку. Это было последнее интересное событие на поле. Партенопейцы вернулись в топ-3.

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