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Кроос признан лучшим футболистом года в Германии

16:35 41 Читати українською
Кроос признан лучшим футболистом года в Германии
Тони Кроос / Фото: Getty Images

Определился лучший футболист прошлого сезона в Германии по версии авторитетного издания Kicker.

Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кросс получил звание лучшего футболиста Германии по итогам прошлого сезона, сообщает Kicker.

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Кроос победил в ежегодном голосовании членов местной Ассоциации спортивных журналистов.

Тони набрал 185 голосов и с огромным отрывом победил в гонке за звание лучшего футболиста в Германии. Ближайшие преследователи Крооса - нападающий Фрайбурга Нильс Петерсен (39 голосов) и защитник Шальке Налдо (38 голосов).

К слову, это первая подобная награда для полузащитника Реала.

В сезоне 2017/18 Кроос выиграл в составе "сливочных" Лигу Чемпионов.

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Германия Тони Кроос Тони Кроос
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