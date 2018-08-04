Бавария заплатила Айнтрахту за переход Роберта Ковача компенсацию 1 евро

Бавария заплатила интересную компенсацию Айнтрахту из Франкфурта за переход Роберта Ковача – брата и ассистента Нико Ковача, который стал новым главным тренером мюнхенцев.

Айнтрахт получил компенсацию от Баварии за переход в мюнхенский клуб Нико Ковача и его брата и по совместительству ассистента Роберта Ковача.

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Если за Нико, который является главным тренером, Бавария заплатила 2,2 млн евро, то переход Роберта Ковача обошелся Баварии лишь в 1 евро, информирует Bild.

По словам директора Айнтрахта Фреди Бобича, который тоже отметил курьез данного события, Бавария вообще могла ничего не платить, но такая компенсация была уплачена в том числе по юридическим причинам.

Напомним, Нико Ковач сменил Юппа Хайнкеса на посту наставника мюнхенского клуба.