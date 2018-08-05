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Кроос визнаний найкращим футболістом року в Німеччині

16:35 208 Читать на русском
Кроос визнаний найкращим футболістом року в Німеччині
Тоні Кроос / Фото: Getty Images

Визначився найкращий футболіст минулого сезону в Німеччині за версією авторитетного видання Kicker.

Півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кросс отримав звання найкращого футболіста Німеччини за підсумками минулого сезону, повідомляє Kicker.

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Кроос переміг у щорічному голосуванні членів місцевої Асоціації спортивних журналістів.

Тоні набрав 185 голосів та з величезним відривом переміг у гонці за звання найкращого футболіста в Німеччині. Найближчі переслідувачі Крооса – нападник Фрайбурга Нільс Петерсен (39 голосів) і захисник Шальке Налдо (38 голосів).

До слова, це перша подібна нагорода для півзахисника Реала.

У сезоні 2017/18 Кроос виграв у складі "вершкових" Лігу Чемпіонів.

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