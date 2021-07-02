"Я провел за сборную Германии 106 матчей. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы, этот серьезный турнир.

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Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина – я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь Реалу выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время.

Плюс у меня будет время отдохнуть, взять паузу, чего я не мог себе позволить в течение последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность – Йоахиму Леву, который сделал из меня большого игрока, чемпиона мира. А Ханси Флику – успехов", – написал Кроос в Instagram.

Тони дебютировал за Бундестим в 2010-м, а через 4 года стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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