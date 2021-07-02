Хавбеку Реала Тоні Кроосу не вдалось тріумфально попрощатись зі збірною з кубком Євро-2020 в руках.

"Я провів за збірну Німеччини 106 матчів. Звичайно, хотілося провести 109 і виграти чемпіонат Європи, цей серйозний турнір.

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Я вже давно ухвалив рішення піти якраз після Євро-2020, бо розумію, що на чемпіонат світу для мене дорога закрита. Головна причина: я хочу зосередитися на клубних справах, допомогти Реалу виграти якомога більше трофеїв найближчим часом.

Плюс у мене буде час відпочити, взяти паузу, чого я не міг собі дозволити протягом останніх 11 років. Спасибі всім, хто мене підтримував. Особлива подяка – Йоахіму Льову, який зробив з мене великого гравця, чемпіона світу. А Хансі Фліку – успіхів", – написав Кроос в Instagram.

Тоні дебютував за Бундестім у 2010-му, а через 4 роки став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.

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