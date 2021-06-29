На принципиальный матч на Уэмбли обе команды вышли в прогнозируемых составах. Наставник "Трех львов" Гарет Саутгейт впервые на турнире выбрал формацию с тремя центрбеками и отзеркалил типичную для позднего Йоахима Лёва схему.

Несмотря на гостевой статус, активнее начали немцы. Уже на 3-й минуте Уокеру на дальней штанге пришлось ликвидировать опасный кросс с правого фланга. А еще пять минут спустя Райс завалил Горецку на входе к владениям Пикфорда и остался счастлив, что привез только штрафной и "горчичник" для себя.

Немецкая сборная интересно разыграла стандарт, но Хаверц мощным выстрелом попал в стенку. В целом первые 15 минут прошли под маркой осторожной игры. Бундестим выглядела слаженно, в свою очередь англичане надеялись поймать соперника в контратаках.

Ожила Англия уже на 16-й минуте, когда Стерлинг неожиданно решился на удар метров с 30-ти – Нойер вытащил мяч из-под стойки и парировал на угловой. Тут же Магуайр пробил головой после навеса, но сфера оказались в руках голкипера Германии.

"Три льва" после этого выровняли игру и сосредоточились на позиционной борьбе в центре поля. Немцы против такого развития событий не слишком протестовали. В конце концов, нарушили покой подопечные Лёва уже на 33-й, когда Вернер выскочил на свидание с Пикфордом, но проиграл вратарю ближний бой.

Англичане же обязаны были забить в добавленное арбитром время. В центре поля британцы обокрали Мюллера и разогнали молниеносную контратаку. Стерлинг потерял мяч в борьбе с защитниками, тот отлетел к абсолютно свободному Кейну, но нападающий не укротил "полосатого" и упустил момент!

Зато старт второй половины снова был за Германией. На 47-й минуте Бундестим упустила супершанс открыть счет. Это Кроос и Госенс ​​не смогли придумать что-то экстраординарное, но мяч на линии штрафной подхватил Хаверц и классно пробил под перекладину – Пикфорд кончиками пальцев перевел на угловой!

Этот эпизод снова задал тон игре минут на 15. Немцы по инерции провели еще несколько атак. Однако, по своей остроте они и рядом не стояли с моментами Вернера и Хаверца. Оборона сборной Англии сосредоточилась на том, чтобы даже не дать сопернику пробить.

"Три льва" попытались оседлать быстрые контратаки, но все их подобные выпады Германия грамотно обрывала далеко от владений Нойера. В конце концов, постепенно темп матча начал падать, стало больше борьбы, игра разбилась на микроэпизоды.

Оба тренера решили, что пора взять им слово. Саутгейт вместо довольно активного Сака выпустил Грилиша. Зато Лёв снял героя сетевых мемов Вернера и решил задействовать Гнабри. Угадал англичанин.

На 75-й минуте лидер Астон Виллы с боями прорвался через насыщенный немцами центральный круг, далее транзитом через Кейна Грилиш нашел на левом фланге свободного Шоу, прострелившего на линию вратарской, откуда Рахим Стерлинг в одно касание оформил гол!

Пропущенный мяч стал холодным душем для Германии. Англичане на кураже провели серию атак, но до ударов дело не доводили. Оправились гости на 81-й: Хаверц пасом из глубины разрезал центр обороны "Трех львов" и вывел на свидание с Пикфордом Мюллера, однако ветеран пробил рядом со штангой.

Расплата наступила фактически мгновенно. Англия отобрала мяч в центре, Шоу и Грилиш поменялись ролями и в этот раз джокер Саутгейта вырезал фланговый навес на Кейна, и Харри эффектно головой пробил мимо Нойера – 2:0.

Отыграть два мяча сборная Германии нынешнего призыва оказалась несостоятельной. Итак, трудовая победа англичан, которая вывела "Трех львов" в 1/4 финала чемпионата Европы. Там британцы встретятся с победителем пары Швеция – Украина.