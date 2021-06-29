"Все делают ошибки. Тренер выбирает команду по мере своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках. Конечно, глядя назад, мы можем сказать, что поступили бы по-другому. Мы очень разочарованы. Вера и надежда у нас были", – цитирует Лёва DW.

Англия – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Для всех нас это – огромное разочарование. Мы надеялись достичь большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те шансы, которые у вас возникают. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели", – также приводит слова Йоахима сайт УЕФА со ссылкой на ARD.

Заметим, для немецкого специалиста это был последний матч во главе сборной Германии. Его заменит бывший наставник Баварии Ганс-Дитер Флик.

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