"З тобою, дорогий Казе, було неможливо не пітніти у будь-якій ситуації. Ти не давав нам розслабитись навіть у турецькій бані. Зустріч там була ще тією мукою: ти просив когось іти, а там були ледве не вправи на велотренажерах і з вагами. Це попередження для твоїх нових колег. Адже з тобою навіть турецька баня була спортзалом. Ти дозволяв прилягти тільки тоді, коли приходив час вправ на прес.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив, що домовився з Реалом про трансфер Каземіро

Я сумуватиму за тобою. Винятковий професіонал. Топ-гравець. Боєць, який рятував мене від кількох… Але, перш за все, хороша людина. Дідько, ми написали історію! Що за легендарний період... Зараз наші шляхи розходяться, але дружба залишається. Можу тебе в цьому запевнити. Бажаю всього найкращого, скоро побачимось. Щасти", – оприлюднила лист Крооса до Каземіро Marca.

До слова, у понеділок, 22 серпня, бразилець проведе прощальну прес-конференцію у Мадриді. Цього ж дня Манчестер Юнайтед, який після двох турів посідає у турнірній таблиці АПЛ останню сходинку, зіграє з Ліверпулем.

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