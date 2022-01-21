Кроос получил нелепую желтую карту – ошибка арбитра не на шутку возмутила звезду Реала
11:49 - Читати українською
Курьезный эпизод случился во время поединка 1/8 финала Кубка Испании Эльче – Реал (1:2)
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
104’ Гонсало Верду
120+1’ Пере Милья
102’ Марсело
104’ Гонсало Верду
108’ Иско
116’ Эден Азар
120+1’ Пере Милья
На 78-й минуте полузащитник Реала Тони Кроос получил "горчичник" за якобы фол против соперника.
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Немецкий игрок эмоционально пытался доказать арбитру, что это ошибка, и имел для этого все причины. Как стало заметно на повторе, игрок Эльче, пытаясь выполнить финт Зидана, не справился с балансировкой и завалился на газон.
Напомним, Реал уже в овертайме дожал соперника и вышел в четвертьфинал турнира.
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