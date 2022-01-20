У Ельче был роскошный шанс открыть счет в матче 1/8 финала Кубка Испании против Реала.

Мадридцы на старте матча крепко зажали соперника на его половине, но могли пропустить первыми.

Эльче – Реал Мадрид: Лунин попал в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании – онлайн-трансляция

Эльче разогнал контратаку. Марсело провалился, оголив свой фланг. Лунин пошел на перехват, но его отрезали передачей в центр вратарского. Казалось, уже ничего не помешает Карильо вогнать мяч в сетку, но Гвидо мощным ударом зарядил в перекладину. Только чудо спасло украинского голкипера от пропущенного мяча.