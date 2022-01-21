Кроос отримав безглузду жовту карту – помилка арбітра не на жарт обурила зірку Реала
11:46 - Читать на русском
Курйозний епізод трапився під час поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії Ельче – Реал (1:2)
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
104’ Гонсало Верду
120+1’ Пере Мілья
102’ Марсело
104’ Гонсало Верду
108’ Іско
116’ Еден Азар
120+1’ Пере Мілья
На 78-й хвилині півзахисник Реала Тоні Кроос отримав "гірчичник" за нібито фол проти суперника.
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Німецький гравець емоційно намагався довести арбітру, що це помилка, і мав для цього усі причини. Як стало помітно на повторі, гравець Ельче, намагаючись виконати фінт Зідана, не впорався з балансуванням та сам завалився на газон.
Нагадаємо, Реал вже в овертаймі дотиснув суперника і вийшов до чвертьфіналу турніру.
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