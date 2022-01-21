Курйозний епізод трапився під час поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії Ельче – Реал (1:2)

На 78-й хвилині півзахисник Реала Тоні Кроос отримав "гірчичник" за нібито фол проти суперника.

Лунін дивом не пропустив гол в матчі за Реал – відео божевільного промаху з метра до воріт

Німецький гравець емоційно намагався довести арбітру, що це помилка, і мав для цього усі причини. Як стало помітно на повторі, гравець Ельче, намагаючись виконати фінт Зідана, не впорався з балансуванням та сам завалився на газон.

Нагадаємо, Реал вже в овертаймі дотиснув суперника і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували