"Могу заверить вас, что чувствую себя лучше. Правда, до сих пор я еще не могу делать все без боли. При такой травме это нормально.

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Пока не могу точно сказать, когда я вернусь, но работаю над этим каждый день, чтобы иметь возможность сыграть снова как можно скорее", – цитирует немца Goal.

Отметим, что Тони Кроос получил травму перед стартом чемпионата Испании. Медики диагностировали у него лобалгию – синдром с хронической болью в паху – и провели хирургическое вмешательство в августе.

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