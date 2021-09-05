Королевский клуб будет работать над подписанием форварда в 2022 году, сообщает Marca.

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Мбаппе может стать свободным агентом после нынешнего сезона. Однако, его переход в Реал будет не совсем бесплатным. Ориентировочная сумма, которую мадридцам придется потратить на подъемные и комиссионные – 80 млн евро. Однако, даже такие расходы позволят "сливочным" изрядно сэкономить. На финише летнего трансферного окна ПСЖ отказался продать чемпиона мира за 170+ 0 млн в евровалюте.

К слову, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 4 матча в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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