"Можу запевнити вас, що почуваюся краще. Правда, досі я ще не можу робити все без болю. При такій травмі це нормально.

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Поки не можу точно сказати, коли я повернуся, але працюю над цим щодня, щоб мати можливість зіграти знову якомога швидше", – цитує німця Goal.

Відзначимо, що Тоні Кроос зазнав ушкодження перед стартом чемпіонату Іспанії. Медики діагностували в нього лобалгію – синдром із хронічним болем у паху – та провели хірургічне втручання в серпні.

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