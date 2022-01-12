Кроос: Не смотрел матчи Барселоны с Хави – у меня есть другие дела
Полузащитник Реала Тони Кроос отказался от лишней дипломатии перед полуфиналом Суперкубка Испании против Барселоны.
"Не могу сказать, что у Барселоны изменилось с новым тренером. Не смотрел много матчей Барселоны с Хави – у меня есть другие дела. Например, смотреть наши матчи.
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Но в общем я их хорошо знаю. Там собрана команда высокого качества, несмотря на определенные трудности. В матче фаворита нет, хотя мы значительно выше в турнирной таблице Примеры", – цитирует Крооса CCMA.
Реал и Барселона сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится 12 января, начало в 21:00.
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