"Я беспокоился бы, если бы мои игроки считали себя фаворитами, но это не так. Они думают, что мы должны все сделать для победы. Эти матчи всегда близки, независимо от позиций команд в чемпионате. Вспомните последнюю встречу в Примере (Реал победил 2:1).

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Мне нравится эта Барселона, обладающая привычной клубной идентичностью. Я думаю, что эта команда станет еще лучше. Кого из игроков соперника могу выделить? Есть ветераны, такие как Бускетс, Пике или Альба, которые всегда многое отдают команде. Но молодежь сейчас сильно выделяется, например Гави или Нико, которые могут иметь большое будущее.

У нас есть определенные сомнения в Карвахале… Возможно, освежим правый фланг атаки, будем выбирать между Родриго и Асенсио. Это единственные сомнения, которые у меня есть. Победителя определит поединок. Мы должны играть на лучшем уровне. Это очень сильный соперник, имеющий ту же цель – выйти в финал", – приводит слова Анчелотти Marca.

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