"Не можу сказати, що у Барселони змінилося з новим тренером. Не дивився багато матчів Барселони з Хаві – у мене є інші справи. Наприклад, дивитися наші матчі.

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Але загалом я їх добре знаю. Там зібрана команда високої якості, попри певні труднощі. У матчі фаворита немає, хоча ми значно вище у турнірній таблиці Прімери", – цитує Крооса CCMA.

Нагадаємо, Реал і Барселона зіграють у півфіналі Суперкубка Іспанії. Матч відбудеться 12 січня, початок о 21:00.

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