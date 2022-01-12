Кроос: Не дивився матчі Барселони з Хаві – у мене є інші справи
Півзахисник Реала Тоні Кроос відмовився від зайвої дипломатії перед півфіналом Суперкубка Іспанії проти Барселони.
"Не можу сказати, що у Барселони змінилося з новим тренером. Не дивився багато матчів Барселони з Хаві – у мене є інші справи. Наприклад, дивитися наші матчі.
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Але загалом я їх добре знаю. Там зібрана команда високої якості, попри певні труднощі. У матчі фаворита немає, хоча ми значно вище у турнірній таблиці Прімери", – цитує Крооса CCMA.
Нагадаємо, Реал і Барселона зіграють у півфіналі Суперкубка Іспанії. Матч відбудеться 12 січня, початок о 21:00.
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