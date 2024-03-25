Півзахисник збірної Німеччини та Реала Тоні Кроос ще не визначився, що робитиме далі.

"Багато людей хочуть, щоб я грав ще один рік, це позитивний знак. Краще, якщо вони скажуть зупинитися. Я почуваюся добре, але я ще не маю рішення.

Анчелотті говорив з керівництвом Реала щодо майбутнього Луніна в клубі – тренер вражений українцем

Мені потрібно ухвалити рішення. Я багато думаю про те, що буду робити. Все залежить від багатьох речей та від особистих планів. Я повинен визначитися протягом наступного місяця або двох. Ми побачимо", – цитує Revelo півзахисника.

Нагадаємо, Тоні Кроос виступає за Реал вже 10 років. Загалом німець відіграв за мадридців у 455 матчах у всіх турнірах, в яких забив 28 голів та віддав 96 асистів. У складі "вершкових" півзахисник тричі здобував титул чемпіона Іспанії та чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Чинна угода Крооса з мадридцями закінчується влітку 2024 року. Реал хотів би продовжити контракт з німцем принаймні на один рік.

"Я тренувався як божевільний": трансферний провал Реала із Боснії – від рекордної ціни до запису музичного альбому