Следующим летом немец становится свободным агентом, но стороны даже не начинали переговоры по продлению контракта, сообщает AS со ссылкой на журналиста Ману Сайнса.

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Реал не исключает, что Кроос хочет поберечь себя и завершить карьеру в конце сезона. В январе Тони исполнится 33. На взрослом уровне он выступает с 2007 года – Бавария, Байер, Реал, сборная Германии. Хавбек может похвастаться 30 трофеями, среди которых победа на ЧМ-2014 и пять ЛЧ.

Если с Кроосом придется прощаться, то Реал обратит внимание на Жоау Гомеша из Фламенго. 21-летний хавбек уже несколько сезонов проводит на очень солидном уровне, но за ним также охотятся МЮ и Ливерпуль.

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