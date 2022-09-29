Кроос может завершить карьеру в конце сезона – Реал уже подготовил замену лидеру
Сезон 2022/23 может оказаться прощальным для полузащитника Реала Тони Крооса.
Следующим летом немец становится свободным агентом, но стороны даже не начинали переговоры по продлению контракта, сообщает AS со ссылкой на журналиста Ману Сайнса.
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Реал не исключает, что Кроос хочет поберечь себя и завершить карьеру в конце сезона. В январе Тони исполнится 33. На взрослом уровне он выступает с 2007 года – Бавария, Байер, Реал, сборная Германии. Хавбек может похвастаться 30 трофеями, среди которых победа на ЧМ-2014 и пять ЛЧ.
Если с Кроосом придется прощаться, то Реал обратит внимание на Жоау Гомеша из Фламенго. 21-летний хавбек уже несколько сезонов проводит на очень солидном уровне, но за ним также охотятся МЮ и Ливерпуль.
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