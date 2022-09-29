Наступного літа німець стає вільним агентом, але сторони навіть не починали переговори щодо продовження контракту, повідомляє AS з посиланням на журналіста Ману Сайнса.

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Реал не виключає, що Кроос хоче поберегти себе і завершити кар'єру в кінці сезону. У січні Тоні виповниться 33. На дорослому рівні він виступає з 2007 року – Баварія, Байєр, Реал, збірна Німеччини. Хавбек може похизуватися 30 трофеями, серед яких перемога на ЧС-2014 та п'ять ЛЧ.

Якщо з Кроосом таки доведеться прощатися, то Реал зверне увагу на Жоау Гомеша з Фламенго. 21-річний хавбек вже кілька сезонів проводить на дуже солідному рівні, але на нього також полюють МЮ та Ліверпуль.

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