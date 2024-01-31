Мадридский полузащитник в 2021 году объявил, что покидает сборную Германии. Впрочем, Тони Кроос может изменить мнение, чтобы сыграть на домашнем Евро-2024.

Лунин vs Кепа: Анчелотти не сдержал слова – вратарский вопрос снова открыт

Как сообщает The Athletic, у 34-летнего полузащитника хорошие отношения с Юлианом Нагельсманном, с которым он еще и имеет общего агента. Главный тренер сборной Германии в декабре назвал эту возможность "интересной идеей", тогда как товарищи по команде, включая Антонио Рюдигера, активно выражали желание, чтобы он вернулся.

Тони Кроос провел за национальную команду 106 матчей. Он был ключевой фигурой сборной во время ЧМ-2014, где немцы завоевали золото.

Напомним, чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"