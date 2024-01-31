Один из главных вопросов, интересовавших журналистов, касался вратарской позиции. Итальянский специалист обещал, что объявит свое решение в среду (сегодня). Впрочем, Анчелотти свое слово не сдержал. Насчет первого номера на матч с Хетафе наставник Реала был лаконичным. "Я не могу сказать об этом сегодня, извините", – приводит слова Анчелотти Marca.

Лунин рискует снова сесть в запас Реала: сын Анчелотти лоббирует интересы конкурента украинца

Ранее испанские СМИ сообщали, что в завтрашнем поединке место в воротах должен занять Андрей Лунин, а вот дальнейшие перспективы украинца не настолько хорошие. Кепа Аррисабалага для тренерского штаба остается реальным претендентом на игровое время, даже несмотря на свою неуверенную игру.

Напомним, матч Хетафе – Реал Мадрид состоится 1 февраля, начало игры запланировано на 22:00. Если подопечные Карло Анчелотти смогут победить, то станут единоличными лидерами Ла Лиги, потеснив Жирону на второе место.

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